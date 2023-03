Frénésie Agogô Latté, 7 avril 2023, Marseille.

Frénésie Agogô Vendredi 7 avril, 21h30 Latté 6€

Frénésie Agogô, c’est la rencontre de l’univers d’un guitariste et chanteur brésilien, Anderson Sena avec celui d’une flûtiste et chanteuse française, Léa Molina.

Le répertoire des deux amis mêle des compositions originales (inspirées par la nature, le quotidien urbain ainsi que les relations humaines), avec des reprises de choro, afro-samba, bossa-nova, forró…

Tantôt instrumentaux, tantôt vocaux, les morceaux du duo vous emmènent dans un voyage festif, spirituel, et touchant, à travers le Brésil.

Anderson est issu d’une famille de musiciens originaires de l’État de Bahia, au Brésil. Anderson est sans aucun doute un talent prometteur de la nouvelle génération. La musique d’Anderson est engageante et enracinée et s’inspire de sonorités métissées de sa région natale. Sa musique mêle à la fois des ambiances chaleureuses et feutrées, avec des harmonies originales et subtiles. Ses compositions nous font voyager dans un univers envoûtant.

Léa Molina est une chanteuse-flûtiste passionnée à la fois par le jazz et les musiques latines. Depuis toute jeune, elle se prend de passion pour le jazz, l’improvisation, le chant et la danse. Léa sort actuellement de la prestigieuse école supérieure de jazz, « le centre de musique Didier Lockwood », où elle s’est perfectionnée dans l’improvisation, l’interprétation, et a commencé à écrire et à composer.

PAF: 6 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

Latté 16, rue de l’Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T21:30:00+02:00 – 2023-04-08T00:30:00+02:00

2023-04-07T21:30:00+02:00 – 2023-04-08T00:30:00+02:00