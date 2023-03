Forró de 4Tokes + Dj Dimé Latté, 18 mars 2023, Marseille.

Forró de 4Tokes + Dj Dimé Samedi 18 mars, 21h30 Latté 7€

Forró de 4 Tokes est née d’une passion commune pour la musique et la danse Forró. 4 tokes c’est : 4 musiciens, 4 instruments, 4 personnalités, 4 univers musicaux qui se rencontrent et qui fusionnent autour de la musique traditionnelle du nordeste brésilien.

Le groupe vous transporte dans le répertoire Forró et vous fait également découvrir des danses et rythmes du Nordeste du Brésil comme le Baiao, Xote, Ciranda, Côco.

Ecoutez : https://soundcloud.com/forrode4tokes/cajuina…

https://soundcloud.com/forrode4tokes/limoeiro…

Regardez : https://www.youtube.com/watch?v=Zq9rmqC-JAQ

Suivre : https://www.facebook.com/forrode4tokes

DJ Dimé (Sons do Nordeste)

Derrière les platines, entre tradition et modernité, dj dimé cultive son groove et vous embarque pour un voyage sur les traces de l’authentique forro Pé de serra.

Bonne ambiance assurée !

Paf : 7€ (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA : 09 82 33 19 20 / 07 53 21 89 33

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T21:30:00+01:00 – 2023-03-19T00:30:00+01:00

