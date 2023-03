Olympique de Marswing Latté, 17 mars 2023, Marseille.

Olympique de Marswing Vendredi 17 mars, 21h30 Latté 7€

L’Olympique de Marswing est un collectif d’amis musiciens professionnels créé par Samy Zouari en 2021. Ce vendredi 17 mars, il sera à la guitare, accompagné par les grands Grégoire Gérin à la clarinette, Timo Jolivet à la guitare et Seb Escande à la contrebasse! Ces quatres personnalités, différentes et complémentaires, issues de la scène jazz manouche de Marseille ont pour règle d’or de se mettre corps et âme au service de la musique.

Au programme, du jazz manouche de Django Reinhardt bien sûr et quelques surprises telles que des valses manouches, du Thelonious Monk ou encore du bon vieux swing à l’ancienne qui faisait danser nos grands parents…

Pour écouter différentes ambiances du collectif (avec beaucoup d’ambiances différentes) c’est ici:

https://www.youtube.com/watch?v=pDQKkYMVS3s…

Danseuses et danseurs de lindy hop et charleston, bienvenue!

Venez nombreux partager cette belle soirée avec nous au Latté!

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de délicieux petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

