QUARTA do FORRÓ avec Mistura Fina Mercredi 15 février, 19h45 Latté 16, rue de l'Evêché, 13002 Marseille

Un mercredi par mois, pour pimenter la semaine, un Bal concert au Latté et au Forró da quarta feira, on vous propose de venir chanter, jouer et danser le forró avec Mistura Fina !

20H : COURS de danse pour débutants/intermédiaires divisé par thème avec l’énergique Renato & Aurèlie (7€ le cours)

21H30 : CONCERT LIVE avec le groupe Mistura Fina !

Contribution libre pour l’artiste

22H30 : DJ DIME sera là pour vous passer ses meilleurs musiques au son du FORRÓ Nordestino ! L’entrée est gratuite pour la pratique Forró.

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

