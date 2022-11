Joao de Rio Latté, 10 décembre 2022, Marseille.

Joao de Rio Samedi 10 décembre, 21h00 Latté

5€

♫Bossa, Samba, Forrò♫

https://www.youtube.com/@joaodeathaydemusic9418

https://soundcloud.com/joao-de-athayde

PAF: 5 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T21:00:00+01:00

2022-12-10T23:30:00+01:00

