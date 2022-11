Mares Latté, 9 décembre 2022, Marseille.

Mares Vendredi 9 décembre, 21h30 Latté

5€

♫Concert cubain y boleros españoles♫

Latté 16, rue de l’Evêché, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

À la rencontre de deux mers, les eaux se mélangent pour nourrir les âmes ; les Caraïbes, doux et chauds arrivent a la rencontre d’une mer agitée par les courants du Detroit de Gibraltar. À l’embouchure et après les turbulences la mer s’apaise pour nous transporter, entre les ondes du son cubano jusqu’aux plages des boleros espagnols.

Le groupe Mares est un duo composé d’Elisabet et de Cesar.

CESAR DE SANTIAGO :

Passionné par les traditions musicales du continent sud-américain, il participe aux

festivals locaux comme le Recuentro de Soneros de Veracruz et de San Luis Potosi. Avec le groupe Nueva Nostalgia » (septeto de son), il partage la scène avec Celia Cruz, Cheo Feliciano, la Sonora Poncena, Irakere, Rubén Gonzales…

En 2003 il s’installe a Marseille où il enseigne la musique et continue de chanter avec plusieurs formations professionnelles (Picante Combo, Diabloson, Conjunto Massalia, Chévere Fusion), et se produit en Suisse, au Maroc, a La Réunion, en Italie, en Belgique, à Dubay. et dans toute la France.

ELISABET GOMEZ CABRERA :

Bercée par les chants de sa mère colombienne, elle commence a chanter dès son plus jeune âge. Elevée au son des Vallenatos Colombiens et de la copla

espagnole, elle affinera sa technique auprès des gitans de son quartier de

Barcelone. Déportée dans la bahia de Cadiz durant 8 ans, c’est au cœur de l’une

des plus grande capitales du flamenco que le « compas » s’installe profondément

dans sa vision de la musique. chanteuse lumineuse et inspirée du groupe Piel Canela, Son métissage Andalou-colombien tinte le son de sa voix aux couleurs de la mer.

PAF: 5 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20



