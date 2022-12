Forrò des Petits Pas Latté, 2 décembre 2022, Marseille.

Forrò des Petits Pas Vendredi 2 décembre, 21h30 Latté

7€

Latté 16, rue de l'Evêché, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Lien youtube :

Paf : 7€ (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et tapas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

2022-12-02T21:30:00+01:00

2022-12-03T00:30:00+01:00

