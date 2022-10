BAL do Brasil : FORRÓ de 4TOKES + Dj Dimé Latté, 18 novembre 2022, Marseille.

BAL do Brasil : FORRÓ de 4TOKES + Dj Dimé Vendredi 18 novembre, 21h00 Latté

8€

https://soundcloud.com/forrode4tokes/limoeiro…

Regarder :

Suivre :

DJ Dimé (Sons do Nordeste)

Derrière les platines, entre tradition et modernité, dj dimé cultive son groove et vous fait découvrir cette musique et cette danse énergique, joyeuse et sensuelle connaissant un grand succès dans toute l’Europe.

Bonne ambiance assurée !

PAF : 8 €

Restauration (Tapas) de 20h à minuit

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

