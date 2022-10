La Singular Tropique Latté, 12 novembre 2022, Marseille.

La Singular Tropique Samedi 12 novembre, 21h00 Latté

7€

♫CUMBIA♫

Latté 16, rue de l’Evêché, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Prêt.e.s à tout donner sur la piste ? Le Latté accueille La Singular Tropique

On vous donne rendez-vous SAM 12 Nov pour un cocktail musical épicé y caliente au cœur du Panier. L’occasion de danser et de se défouler !

Alors viens danser la cumbiaaaaa !

La Singular Tropique c’est un groupe atypique de cumbia; le mélange parfait entre chiliens, colombien, brésilien et une pépite finlandaise!

Tropical et festif, la ST propose un répertoire afro-latino-américain en format quintet, avec ses percussions brûlantes, son clavier dansant, son ensemble de saxo (ténor et soprano) et trompette frénétique, sa basse entraînante et ses voix et chœurs éclatants. La ST rend son public “loco-loco” pour faire la fiesta !

Marseillais d’adoption, la ST vous invite à déguster leur cocktail musical super épicé et enflammé de sabor cumbiero !

Dimë Vieira : set percussion latina

Hannes Mölsa : basse

Javier Riveros : Clavier

Felipe Ortega : saxophone tenor et soprano, choeurs

Miguel Calisto : voix lead et trompette

PAF 7€ (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et tapas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée..

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20 / 06 65 30 35 36



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T21:00:00+01:00

2022-11-12T23:59:00+01:00