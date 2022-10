Salsa Bandy’s Latté, 5 novembre 2022, Marseille.

Salsa Bandy’s Samedi 5 novembre, 21h30 Latté

7€

♫Salsa / Cumbia / Bachata / Merengue♫

Latté 16, rue de l’Evêché, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

APOCALYPSE TROPICAL PROJECT

Il s’agit d’un projet musical dans lequel on trouve des musiques entrainantes de Cuba et de la Colombie.

Du son, de la cumbia, la salsa, la bachata et d’autres rythmes tropicaux font de leur répertoire, un bouquet explosif et varié qui va réveiller tous les danseurs!

Charly Ren, musicien, compositeur et chanteur Colombien a la guitare, ukelele et au chant / Andrea Mejia, musicienne, Compositrice, chanteuse, multi-instrumentiste Colombienne a la basse et au chant / Fabrice Carrera, au saxophone / Adèle Diod aux congas et percussions / Mathilde Pepin Lehalleur aux bongos, cajon, et percussions

Voilà de quoi passer un moment de fête et de joie avec un groupe unique.

PAF : 7€ (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et tapas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T21:30:00+01:00

2022-11-06T00:30:00+01:00