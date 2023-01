L’attaque des titans, de l’ombre à la lumière Angoulême Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente

L’attaque des titans, de l’ombre à la lumière Angoulême, 26 janvier 2023, Angoulême . L’attaque des titans, de l’ombre à la lumière 1 rue Coulomb Médiathèque L’Alpha Angoulême Charente Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb

2023-01-26 – 2023-01-29

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb

Angoulême

Charente Un récit exalté, des partis pris graphiques audacieux, un caractère inclassable manifeste… Le phénomène L’Attaque des Titans, fruit de l’imagination débordante du jeune mangaka Hajime Isayama, s’expose dans le cadre de la 50e édition du Festival. Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême

dernière mise à jour : 2022-11-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Angoulême Adresse Angoulême Charente Médiathèque L'Alpha 1 rue Coulomb Ville Angoulême lieuville Médiathèque L'Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Departement Charente

Angoulême Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/

L’attaque des titans, de l’ombre à la lumière Angoulême 2023-01-26 was last modified: by L’attaque des titans, de l’ombre à la lumière Angoulême Angoulême 26 janvier 2023 1 rue Coulomb Médiathèque L'Alpha Angoulême Charente angoulême Charente

Angoulême Charente