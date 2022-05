Latronquière en Égypte Latronquière Latronquière Catégories d’évènement: Latronquière

Latronquière Lot Latronquière Rendez-vous proposé par la commune et les associations de Latronquière

Entrée gratuite

Contact : Bibliothèque de Latronquière, Dans le Haut-Ségala, la commune de Latronquière s’associe à l’anniversaire Eurêka ! en proposant une journée d’animations en plein air sur le thème de l’Égypte, avec jeu de piste, lecture, conte, exposition et ateliers.

journée proposée dans le cadre Eurêka ! Champollion 2022 !

Entrée gratuite

@nathalie andrieu

