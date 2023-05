Rendez-vous aux jardins Jardin des Bois, 3 juin 2023, Latronche.

Latronche,Corrèze

Niché au cœur d’un bois près des gorges de la Dordogne, ce jardin propose une atmosphère paisible faite de jeux d’ombres et de lumières créés par les arbres et les arbustes naturels ou plantés. Un cheminement autour de trois pièces d’eau approvisionnées par des sources naturelles, une grande diversité de vivaces aux feuillages colorés et d’arbustes apporte légèreté et romantisme au site..

Samedi 2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 19:00:00. .

Latronche 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Nestled in the heart of a wood near the Dordogne River Gorge, this garden offers a peaceful atmosphere of light and shade created by natural and planted trees and shrubs. A pathway around three pools of water supplied by natural springs, a great diversity of perennials with colorful foliage and shrubs brings lightness and romanticism to the site.

Enclavado en el corazón de un bosque cerca de las gargantas del Dordoña, este jardín ofrece un ambiente tranquilo de luz y sombra creado por los árboles y arbustos naturales y plantados. Un sendero alrededor de tres estanques de agua alimentados por manantiales naturales, una gran variedad de plantas vivaces de follaje colorido y arbustos aportan ligereza y romanticismo al lugar.

Dieser Garten liegt inmitten eines Waldes in der Nähe der Dordogne-Schlucht und bietet eine friedliche Atmosphäre mit Licht- und Schattenspielen, die von natürlichen oder gepflanzten Bäumen und Sträuchern erzeugt werden. Ein Weg um drei Wasserläufe herum, die von natürlichen Quellen gespeist werden, eine große Vielfalt an Stauden mit buntem Laub und Sträuchern verleiht der Anlage Leichtigkeit und Romantik.

Mise à jour le 2023-05-15 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac