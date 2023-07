Visite guidée de l’Atrium L’Atrium Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Visite guidée de l’Atrium L’Atrium Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Visite guidée de l’Atrium 16 et 17 septembre L’Atrium Durée 1h, départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. L’ATRIUM (19e – 21e S)

115, boulevard de l’Europe

Visites commentées de l’ancienne école normale de garçons réhabilitée par la Région Normandie.

Sam 16 et dim 17 : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Durée : 1h

Pas d’accès au toit. L’Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Clément / Jardin des Plantes Seine-Maritime Normandie 02 35 89 42 27 https://www.atriumnormandie.fr https://www.instagram.com/atriumnormandie/;https://www.facebook.com/Atriumnormandie/ Ancienne école normale pour garçons au XIXème siècle, l’Atrium est aujourd’hui un équipement de la Région Normandie qui accueille plus d’une quinzaine d’associations régionales qui œuvrent toutes pour le partage des savoirs et des connaissances dans différents domaines. Idéalement situé dans Rouen, l’Atrium est facilement accessible en transport en commun. En métro : station Europe – ligne Boulingrin – Technopôle du Madrillet – (10 min de la gare) En vélo : parking devant le bâtiment En voiture : parking Saint Sever (5 min à pied) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

