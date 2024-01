ALEXANDRE KOMINEK L’ATRIUM Dax, vendredi 8 novembre 2024.

SexCendrillon Iguanecuisine au beurreDrogueWhite bitchSensibilitéVenez rire et avoir honte. C’est ça Alexandre Kominek.INFOS SPECTACLE : TITRE : Bâtard SensibleINTERPRETE : Alexandre KominekAUTEUR : Alexandre Kominek MISE EN SCENE : Alexandre KominekPRODUCTIONS : Dark Smile Productions / AgapèDIRECTEUR TECHNIQUE : Aurélien Audouard / Dark Smile CreativeDURÉE : 1h20 environBILLETTERIE : TVA billetterie : 2,1% SACD Droits d’auteurs : 12% CCSA : 1% -> ATTENTION CES INFORMATIONS PEUVENT CHANGER D’ICI LA REPRESENTATIONDark Smile Productions et Agapè en accord avec « votre production » présentent Alexandre Kominek « Bâtard Sensible »CRÉDITS : PHOTOS AFFICHE : Louis de Caunes GRAPHISME AFFICHE : Patrick Borkowski – La GriffePHOTOS PRESSE : Louis de Caunes

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-11-08 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ATRIUM 1 cours du Maréchal Foch 40100 Dax 40