Soirée Basque Latrille, 9 décembre 2023, Latrille.

Latrille,Landes

L’Entente Sportive Latrilloise organise sa soirée annuelle le Samedi 9 Décembre 2023.

SOIRÉE BASQUE

Au menu : Pâté Basque au piment d’Espelette. Axoa de veau et son accompagnement.

Salade/Fromage.

Gâteau Basque .

Café et Vin compris.

Adulte : 15€ – Enfant de moins de 14ans : 8€.

Ambiance assurée tout au long de la soirée

Licenciés, enfants, parents, supporters, amis… nous comptons sur votre présence !

Repas UNIQUEMENT sur inscription avant le 6 Décembre auprès de :

Chloé au 07.87.02.92.04.

Frédo au 06.08.43.38.54..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:30:00. EUR.

Latrille 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Entente Sportive Latrilloise organizes its annual party on Saturday, December 9, 2023.

BASQUE EVENING

Menu: Basque pâté with Espelette pepper. Axoa of veal and its accompaniment.

Salad and cheese.

Basque cake.

Coffee and wine included.

Adults : 15? – Children under 14 : 8?

Atmosphere guaranteed throughout the evening

Members, children, parents, supporters, friends… we look forward to seeing you there!

Meal ONLY on registration before December 6 with :

Chloé on 07.87.02.92.04.

Frédo on 06.08.43.38.54.

La Entente Sportive Latrilloise organiza su fiesta anual el sábado 9 de diciembre de 2023.

VELADA VASCA

En el menú: Paté vasco con pimiento de Espelette. Axoa de ternera y su acompañamiento.

Ensalada y queso.

Pastel vasco.

Café y vino incluidos.

Adultos: 15? – Niños menores de 14 años: 8?

Ambiente garantizado durante toda la velada

Socios, hijos, padres, simpatizantes, amigos… ¡le esperamos!

Comida SOLO previa inscripción antes del 6 de diciembre con :

Chloé al 07.87.02.92.04.

Frédo al 06.08.43.38.54.

Die Entente Sportive Latrilloise veranstaltet ihren jährlichen Abend am Samstag, den 9. Dezember 2023.

BASKISCHER ABEND

Auf der Speisekarte: Baskische Pastete mit Piment d’Espelette. Axoa vom Kalb mit Beilage.

Salat/Käse.

Baskischer Kuchen .

Kaffee und Wein inbegriffen.

Erwachsene: 15? – Kinder unter 14 Jahren: 8?

Für Stimmung ist den ganzen Abend über gesorgt

Mitglieder, Kinder, Eltern, Fans, Freunde… wir zählen auf Ihre Anwesenheit!

Das Essen kann NUR nach Anmeldung vor dem 6. Dezember bei :

Chloé unter 07.87.02.92.04.

Frédo unter 06.08.43.38.54.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Aire sur l’Adour