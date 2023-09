L’espace naturel sensible de Bois de la Pimpine dans le territoire des Portes de l’Entre-deux-Mers Latresne, 15 octobre 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

Un premier Espace naturel sensible (ENS) est aménagé sur le territoire ; dans quelle dynamique territoriale s’inscrit cette ouverture ? Protection de la nature et des paysages, valorisation des espaces sensibles, découverte du territoire : tout en marchant sur un parcours d’environ 5 km dans le vallon de la Pimpine, discutons ensemble de la place de l’ENS dans le quotidien de toutes et tous.

Balade organisée par le communauté de communes Portes de l’Entre-deux-Mers.

Matériels : chaussures de marche, tenue adaptée à la météo, eau.

Rdv : parking étang des sources

Cette animation est organisée dans le cadre de l’évènement « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers ».

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.

20 place(s) disponible(s)

Enfant à partir de 6 ans

Gratuit.

2023-10-15

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The first Espace Naturel Sensitive (ENS) has been set up in the region: what is the regional dynamic behind this opening? Protecting nature and landscapes, developing sensitive areas, discovering the area: as we walk along a 5 km trail in the Pimpine valley, let’s discuss the place of the ENS in everyone’s daily life.

Walk organized by the Communauté de communes Portes de l’Entre-deux-Mers.

Equipment: walking shoes, weather-appropriate clothing, water.

Rdv: parking étang des sources

This activity is organized as part of the « Welcome to the sensitive natural areas of Entre-deux-Mers » event.

By reservation only, by telephone or via the link.

20 place(s) available

Children aged 6 and over

Free

Se ha creado la primera Zona Naturalmente Sensible (ENS) de la región. ¿Cómo se inscribe en la dinámica regional? Proteger la naturaleza y los paisajes, desarrollar zonas sensibles, descubrir la región: mientras recorremos un sendero de 5 km en el valle de Pimpine, hablemos del lugar que ocupa el ENS en la vida cotidiana de todos.

Organizado por la Mancomunidad Portes de l’Entre-deux-Mers.

Equipamiento: calzado para caminar, ropa adecuada para el tiempo, agua.

Punto de encuentro: aparcamiento de Etang des Sources

Esta actividad se organiza en el marco de la manifestación « Bienvenida a los espacios naturales sensibles de Entre-deux-Mers ».

Sólo con reserva previa, por teléfono o a través del enlace.

20 plazas disponibles

Niños a partir de 6 años

Gratis

Ein erster sensibler Naturraum (Espace naturel sensible, ENS) wird auf dem Gebiet eingerichtet; in welche territoriale Dynamik fügt sich diese Öffnung ein? Natur- und Landschaftsschutz, Aufwertung der sensiblen Räume, Entdeckung des Gebiets: Während wir auf einer etwa 5 km langen Strecke durch das Pimpine-Tal wandern, diskutieren wir gemeinsam über den Stellenwert des ENS im Alltag aller.

Dieser Spaziergang wird von der Communauté de communes Portes de l’Entre-deux-Mers organisiert.

Ausrüstung: Wanderschuhe, dem Wetter angepasste Kleidung, Wasser.

Treffpunkt: Parkplatz Étang des Sources

Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » (Willkommen in den sensiblen Naturräumen des Entre-deux-Mers) organisiert.

Nur mit Reservierung, per Telefon oder über den Link.

20 Platz(e) verfügbar

Kind ab 6 Jahren

Kostenlos

