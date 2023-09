La syphonie des chauves-Souris au bois de la Pimpine Latresne, 14 octobre 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

Entre science joyeuse, textes poétiques et musique électronique, participez à une veillée initiatique et une expérience de contact avec cette espèce méconnue, mal aimée et pourtant indispensable.

Rdv : parking de l’étang des sources à Cénac

Cette animation est proposée dans le cadre de l’évènement « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers ».

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.

70 place(s) disponible(s)

Enfant à partir de 6 ans

Gratuit.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 21:00:00. .

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Between joyful science, poetic texts and electronic music, take part in an initiatory wake and an experience of contact with this little-known, unloved yet indispensable species.

Rdv: Etang des Sources parking lot, Cénac

This event is part of the « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » program.

By reservation only, by telephone or via the link.

70 places available

Children aged 6 and over

Free

Con una mezcla de ciencia alegre, letras poéticas y música electrónica, participe en un velatorio iniciático y experimente el contacto con esta especie poco conocida, poco querida pero indispensable.

Punto de encuentro: aparcamiento Etang des Sources, Cénac

Esta actividad se propone en el marco del evento « Bienvenido a los espacios naturales sensibles de Entre-deux-Mers ».

Sólo con reserva previa, por teléfono o a través del enlace.

70 plazas disponibles

Niños a partir de 6 años

Gratis

Zwischen fröhlicher Wissenschaft, poetischen Texten und elektronischer Musik nehmen Sie an einer initiatischen Nachtwache teil und erleben Sie den Kontakt mit dieser verkannten, ungeliebten und doch unentbehrlichen Spezies.

Rdv: Parkplatz des Étang des Sources in Cénac

Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » (Willkommen in den sensiblen Naturräumen des Entre-deux-Mers) angeboten.

Nur mit Reservierung, per Telefon oder über den Link.

70 Platz(e) verfügbar

Kind ab 6 Jahren

Kostenlos

