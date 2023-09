Bain de forêt au Bois de la Pimpine Latresne, 14 octobre 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

Connectez vous avec la nature au cours de cette marche lente, conduite dans la tradition Japonaise du « Shinrin-Yoku » ancrée dans l’instant présent, basée sur l’ouverture des 5 sens, ponctuée de découvertes sensorielles, de temps d’intériorité et de partages.

RDV sous le chapiteau – parking Nord

Cette animation est proposée dans le cadre de l’évènement « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers »

Enfant à partir de 12 ans

Gratuit.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 13:00:00. .

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Connect with nature during this slow walk, conducted in the Japanese tradition of « Shinrin-Yoku », anchored in the present moment, based on the opening up of the 5 senses, punctuated by sensory discoveries, times of interiority and sharing.

RDV under the big top – North parking lot

This activity is offered as part of the « Welcome to the Entre-deux-Mers sensitive natural areas » event

Children aged 12 and over

Free

Conecte con la naturaleza en este paseo lento, guiado según la tradición japonesa del « Shinrin-Yoku », anclado en el momento presente, basado en la apertura de los 5 sentidos, puntuado por descubrimientos sensoriales, momentos de interioridad y de compartir.

Punto de encuentro bajo la carpa – Aparcamiento norte

Esta actividad se propone en el marco de la manifestación « Bienvenida a los espacios naturales sensibles de Entre-deux-Mers »

Niños a partir de 12 años

Gratis

Verbinden Sie sich mit der Natur auf diesem langsamen Spaziergang, der nach der japanischen Tradition des « Shinrin-Yoku » geführt wird, im gegenwärtigen Moment verankert ist, auf der Öffnung der 5 Sinne basiert und von sensorischen Entdeckungen, Zeiten der Innerlichkeit und des Austauschs unterbrochen wird.

RDV unter dem Zelt – Parkplatz Nord

Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » angeboten

Kind ab 12 Jahren

Kostenlos

