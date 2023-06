Le vieux Bourg fête la musique Latresne, 21 juin 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

Au programme concert chanson française par » au nom de la chanson ».

Bar festif, restauration et buvette sur place. Profitez du menu burger du comité et de l’éveil des sens..

French chanson concert by « au nom de la chanson ».

Festive bar, food and refreshments on site. Enjoy the committee’s burger menu and the awakening of the senses.

Concierto de chanson francesa a cargo de « au nom de la chanson ».

Bar festivo, comida y refrescos in situ. Aproveche el menú de hamburguesas del comité y el despertar de los sentidos.

Auf dem Programm steht ein französisches Chanson-Konzert von « au nom de la chanson ».

Festliche Bar, Essen und Trinken vor Ort. Genießen Sie das Burger-Menü des Komitees und das Erwachen der Sinne.

