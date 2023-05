Les culturables et son village Etang des sources, 3 juin 2023, Latresne.

Venez vous mettre au vert !

Les Culturables vous propose le 3 juin, un après-midi de découverte, d’écoute et de détente en famille autour de l’étang des Sources de Latresne …On parlera de patrimoine mais cette fois-ci, de Patrimoine naturel et d’environnement qui nous concerne tous (parce que le patrimoine ne rime pas qu’avec vieilles pierres). .Ateliers, stands infos, débats, balades, musique, sculpture, pêche et spectacle…

Ouvert à tous et pour tous les goûts. (il y aura même une buvette et des glaces !

N’hésitez pas à vous y rendre à bicyclette par la piste cyclable Lapébie !.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 19:00:00. .

Etang des sources

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come to put you in the green!

Les Culturables proposes you on June 3rd, an afternoon of discovery, listening and relaxation in family around the pond of the Sources of Latresne… We shall speak about heritage but this time, about natural heritage and environment which concerns us all (because the heritage does not rhyme with old stones)… Workshops, information stands, debates, walks, music, sculpture, fishing and show…

Open to all and for all tastes. (there will be even a refreshment bar and ice creams!

Do not hesitate to go there by bicycle by the Lapébie cycle track!

¡Ven y entra en el verde!

El 3 de junio, Les Culturables le propone una tarde de descubrimiento, escucha y relajación en torno al Etang des Sources de Latresne… Hablaremos de patrimonio, pero esta vez, del patrimonio natural y medioambiental que nos concierne a todos (porque patrimonio no sólo rima con piedras viejas)… Talleres, puestos de información, debates, paseos, música, escultura, pesca y espectáculo…

Abierto a todos y para todos los gustos. (¡Habrá incluso un bar de refrescos y helados!

¡No dude en ir en bicicleta por el carril bici de Lapébie!

Kommen Sie ins Grüne!

Les Culturables lädt Sie am 3. Juni zu einem Entdeckungs-, Hör- und Entspannungsnachmittag für die ganze Familie rund um den Étang des Sources in Latresne ein … Wir werden über das Kulturerbe sprechen, aber diesmal über das Naturerbe und die Umwelt, die uns alle angeht (denn Kulturerbe bedeutet nicht nur alte Steine). Workshops, Infostände, Debatten, Spaziergänge, Musik, Skulpturen, Angeln und Spektakel …

Offen für alle und für jeden Geschmack. (Es wird sogar einen Imbiss und Eis geben!

Zögern Sie nicht, mit dem Fahrrad über den Lapébie-Radweg dorthin zu fahren!

Mise à jour le 2023-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers