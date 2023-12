QUEENMANIA L’ATMOSPHERE Rethel, 20 janvier 2024, Rethel.

QUEENMANIA – BEST OF QUEEN BY THE BOHEMIANS We Are The Champions , We will Rock You ou Bohemian Rhapsody , c’est toute l’histoire du rock forgée par le groupe Queen. Jusqu’à présent, les hits du quatuor britannique se contentaient de faire danser et chanter les inconditionnels de la musique des années 70 et 80. Avec le film aux multiples récompenses et oscars Bohemian Rhapsody , le groupe s’est érigé en monument cinématographique.Le groupe tribute britannique The Bohemians fait revivre le mythe du groupe légendaire dans un spectacle brillant. Des musiciens, chanteurs et artistes de premier plan présentent les plus grands succès de Queen dans un spectacle des deux heures et demie, avec des chansons de leur début jusqu’à leurs derniers tubes. Des classiques du disco aux ballades rock. Les producteurs anglais de la série n’ayant pas ménagé leurs costumes et ni leurs effets, le public se sentira renvoyé dans l’âge d’or du rock.Avec Rob Comber, The Bohemians peut compter sur un leader qui rend un hommage authentique et de haut niveau à Freddie Mercury, à la fois vocalement et visuellement. De la moustache reconnaissable aux mouvements électrisants et énergiques, il s’approche au plus près de son idole. La puissance vocale et les performances transforment la mémoire de l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps en une expérience extraordinaire.Grâce à la joie de jouer qu’ils communiquent avec passion et à leur présence scénique, The Bohemians garantissent que l’étincelle va s’enflammer rapidement. Les meilleures conditions pour une soirée de concert émouvante avec une musique fantastique – à la fois pour les fans inconditionnels de Queen et pour ceux qui ont découvert le groupe après le décès de Freddie Mercury.

Tarif : 33.50 – 43.50 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

L’ATMOSPHERE BOULEVARD DE LA 4EME ARMEE 08300 Rethel 08