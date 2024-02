L’atlas social de Caen sur le terrain Randonnée curieuse Caen, vendredi 22 mars 2024.

L’atlas social de Caen sur le terrain Randonnée curieuse Caen Calvados

Suite à la publication en 2022 de l’Atlas social de Caen, Patrice Caro et Jean-Marc Fournier, géographes et enseignants-chercheurs à l’Université de Caen, vous proposent un parcours pour mener l’enquête et découvrir leur travail au cœur des quartiers caennais.

En complément de l’exposition et du cycle de conférences, cette déambulation urbaine vise à interroger collectivement le système géographique caennais depuis les lieux que nous habitons, avec ses particularités et ses vulnérabilités.

Avec Patrice Caro et Jean-Marc Fournier, géographes et enseignants-chercheurs à l’Université de Caen-Normandie, et les représentant·es et de Territoires pionniers.Le rendez-vous est donné sur le cours du Général Koenig, au niveau du pont de Bir Hakeim.

Suite à la publication en 2022 de l’Atlas social de Caen, Patrice Caro et Jean-Marc Fournier, géographes et enseignants-chercheurs à l’Université de Caen, vous proposent un parcours pour mener l’enquête et découvrir leur travail au cœur des quartiers caennais.

En complément de l’exposition et du cycle de conférences, cette déambulation urbaine vise à interroger collectivement le système géographique caennais depuis les lieux que nous habitons, avec ses particularités et ses vulnérabilités.

Avec Patrice Caro et Jean-Marc Fournier, géographes et enseignants-chercheurs à l’Université de Caen-Normandie, et les représentant·es et de Territoires pionniers.Le rendez-vous est donné sur le cours du Général Koenig, au niveau du pont de Bir Hakeim. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 16:30:00

fin : 2024-03-22 18:30:00

Pont de Bir Hakeim

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

L’événement L’atlas social de Caen sur le terrain Randonnée curieuse Caen a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Caen la Mer