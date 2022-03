L’ATLAS | LISIBILITY Galerie Lélia Mordoch Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’ATLAS | LISIBILITY Galerie Lélia Mordoch, 11 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 11 mars 2022 au samedi 07 mai 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Pour L’Atlas, toute lettre est une forme et toute forme est une lettre. Rénovant systématiquement son expression et son approche de la lettre et de la ligne, du rythme codifié de l’écriture et d’une calligraphie tendant à l’abstraction, il mène son œuvre aux frontières de l’illisible. Avec sa toute dernière série, il crée de nouvelles formes inspirées des panneaux d’affichage des rampes d’escalier du métro parisien sur lesquelles il pose ses lettrages en italique. Juxtaposant des toiles d’une même forme mais de tailles différentes, il installe un point de fuite qui insuffle le mouvement à son installation. Une sélection issue de séries précédentes vient illustrer sa recherche pour sortir du carré ou du rectangle et introduire la diagonale. Sans jamais se départir de son amour de la lettre, L’Atlas change les formes des châssis, les proportions des vides et des pleins pour mieux brouiller le regard, cryptant les lettres de son nom dans ses toiles, parfois jusqu’à l’effacement. Son œuvre se situe au croisement de l’histoire de l’écriture, de l’art minimal, de l’abstraction géométrique et de l’art optique. Aujourd’hui internationalement reconnu, L’Atlas collabore régulièrement depuis 2004 avec la styliste agnès b. à la création de t-shirts avec logos imprimés, avant de lancer sa propre gamme. Il a également prêté sa patte à de grandes marques comme Perrier en 2015 et plus récemment Jimmy Choo, incarnant le visage de la campagne promotionnelle du parfum Urban Hero. Galerie Lélia Mordoch 50 rue Mazarine Paris 75006 Contact : https://leliamordoch.com/ Expo

Date complète :

2022-03-11T11:00:00+01:00_2022-03-11T19:00:00+01:00;2022-03-12T11:00:00+01:00_2022-03-12T19:00:00+01:00;2022-03-15T11:00:00+01:00_2022-03-15T19:00:00+01:00;2022-03-16T11:00:00+01:00_2022-03-16T19:00:00+01:00;2022-03-17T11:00:00+01:00_2022-03-17T19:00:00+01:00;2022-03-18T11:00:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00;2022-03-19T11:00:00+01:00_2022-03-19T19:00:00+01:00;2022-03-22T11:00:00+01:00_2022-03-22T19:00:00+01:00;2022-03-23T11:00:00+01:00_2022-03-23T19:00:00+01:00;2022-03-24T11:00:00+01:00_2022-03-24T19:00:00+01:00;2022-03-25T11:00:00+01:00_2022-03-25T19:00:00+01:00;2022-03-26T11:00:00+01:00_2022-03-26T19:00:00+01:00;2022-03-29T11:00:00+01:00_2022-03-29T19:00:00+01:00;2022-03-30T11:00:00+01:00_2022-03-30T19:00:00+01:00;2022-03-31T11:00:00+01:00_2022-03-31T19:00:00+01:00;2022-04-01T11:00:00+01:00_2022-04-01T19:00:00+01:00;2022-04-02T11:00:00+01:00_2022-04-02T19:00:00+01:00;2022-04-05T11:00:00+01:00_2022-04-05T19:00:00+01:00;2022-04-06T11:00:00+01:00_2022-04-06T19:00:00+01:00;2022-04-07T11:00:00+01:00_2022-04-07T19:00:00+01:00;2022-04-08T11:00:00+01:00_2022-04-08T19:00:00+01:00;2022-04-09T11:00:00+01:00_2022-04-09T19:00:00+01:00;2022-04-12T11:00:00+01:00_2022-04-12T19:00:00+01:00;2022-04-13T11:00:00+01:00_2022-04-13T19:00:00+01:00;2022-04-14T11:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T11:00:00+01:00_2022-04-15T19:00:00+01:00;2022-04-16T11:00:00+01:00_2022-04-16T19:00:00+01:00;2022-04-19T11:00:00+01:00_2022-04-19T19:00:00+01:00;2022-04-20T11:00:00+01:00_2022-04-20T19:00:00+01:00;2022-04-21T11:00:00+01:00_2022-04-21T19:00:00+01:00;2022-04-22T11:00:00+01:00_2022-04-22T19:00:00+01:00;2022-04-23T11:00:00+01:00_2022-04-23T19:00:00+01:00;2022-04-26T11:00:00+01:00_2022-04-26T19:00:00+01:00;2022-04-27T11:00:00+01:00_2022-04-27T19:00:00+01:00;2022-04-28T11:00:00+01:00_2022-04-28T19:00:00+01:00;2022-04-29T11:00:00+01:00_2022-04-29T19:00:00+01:00;2022-04-30T11:00:00+01:00_2022-04-30T19:00:00+01:00;2022-05-03T11:00:00+01:00_2022-05-03T19:00:00+01:00;2022-05-04T11:00:00+01:00_2022-05-04T19:00:00+01:00;2022-05-05T11:00:00+01:00_2022-05-05T19:00:00+01:00;2022-05-06T11:00:00+01:00_2022-05-06T19:00:00+01:00;2022-05-07T11:00:00+01:00_2022-05-07T19:00:00+01:00

ClementGuillaume / ADAGP

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Galerie Lélia Mordoch Adresse 50 rue Mazarine Ville Paris lieuville Galerie Lélia Mordoch Paris Departement Paris

Galerie Lélia Mordoch Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’ATLAS | LISIBILITY Galerie Lélia Mordoch 2022-03-11 was last modified: by L’ATLAS | LISIBILITY Galerie Lélia Mordoch Galerie Lélia Mordoch 11 mars 2022 Galerie Lélia Mordoch Paris Paris

Paris Paris