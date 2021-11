L’ATLANTIQUE / LA TRAVERSÉE Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie, 6 janvier 2022, Paris.

L’ATLANTIQUE / LA TRAVERSÉE

du jeudi 6 janvier 2022 au dimanche 9 janvier 2022 à Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie

C’est en marchant dans la rade de Cherbourg qu’un parcours explicatif sur l’histoire des grands paquebots qui traversèrent l’Atlantique me donna l’idée d’un spectacle évoquant la condition des migrants d’Europe vers l’Amérique J’ai imaginé la séparation d’avec leurs proches dans le cri de cette mère restée à quai et voyant s’éloigner le bateau, scène évoquée par Erri de Luca. J’ai pensé aux conditions des voyageurs de troisième classe, à leur arrivée à Ellis Highland avec l’incertitude de leur sort, lieu sobrement et magnifiquement décrit par Georges Perec, Kafka ou Gaelle Josse. J’ai aussi pensé à mon père qui se rendait régulièrement aux États-Unis pour son travail et dont les périodes d’absence ont rythmé mon enfance. Chacun de nous a en lui une relation au départ et à l’exil. Que ce soit celui de ses ancêtres ou le sien. À l’heure où le monde change et où il frappe aux portes de la vieille Europe tentée de se refermer, évoquer ce sujet qui nous touche tous et chacun, est une évidence : Qui exprimera mieux la nostalgie ou la joie d’une vie meilleure que ces musiques qui tour à tour suggèrent le regret d’une terre natale ou l’enthousiasme d’une condition nouvelle ? Car dans ce parcours d’Est en Ouest comme dans le spectacle, c’est l’univers de la liberté symbolisée par le jazz qui finira par s’imposer : « Quand tu ne sais pas ce que c’est, alors, c’est du jazz » écrit Baricco dans Novecento pianiste. Blandine Jeannest Auteur : **Blandine Jeannest** Mise en scène : **Jean Pierre Schneider** Avec : **Blandine Jeannest de Gyvès** – soprano, **Magali Rubio** – clarinette, **Marina Nguyen The** – violoncelle, **Véronique Menuet Stibbe** – piano Vidéo : **Jean-Pierre Schneider** Création lumière : **William Orrego Garcia** Durée : **1h15** **Représentations :** Du 06 au 09 janvier 2022 Jeudi et vendredi à 21h Samedi et dimanche à 16h30 **Tout public** _**La salle Studio ne peut pas accueillir les personnes handicapées**_

Théâtre de l'Epée de Bois – Cartoucherie, 75012 Paris



