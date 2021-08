Plourivo Plourivo Côtes-d'Armor, Plourivo Latitudes Latines Plourivo Plourivo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plourivo

Latitudes Latines Plourivo, 22 août 2021, Plourivo. Latitudes Latines 2021-08-22 18:00:00 – 2021-08-22 19:15:00 Route de Frynaudour Chapelle Saint Jean

Plourivo Côtes d’Armor Plourivo Avec une grande professionnelle de la guitare, Marion Campos Gullotti, redécouvrez le répertoire classique et populaire d’Amérique du Sud. Au programme: Heitor Villa-Lobos, augustion Barrios Mangore, Yamandu Costa, Ernesto Nazareth, Joao Pernambuco, Lucio Yanel… La chapelle Saint Jean à Penhoat en Plourivo, exceptionnellement ouverte pour l’occasion, offre un bel écrin acoustique à la musicienne. +33 6 18 83 65 15 Avec une grande professionnelle de la guitare, Marion Campos Gullotti, redécouvrez le répertoire classique et populaire d’Amérique du Sud. Au programme: Heitor Villa-Lobos, augustion Barrios Mangore, Yamandu Costa, Ernesto Nazareth, Joao Pernambuco, Lucio Yanel… La chapelle Saint Jean à Penhoat en Plourivo, exceptionnellement ouverte pour l’occasion, offre un bel écrin acoustique à la musicienne. dernière mise à jour : 2021-08-11 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plourivo Autres Lieu Plourivo Adresse Route de Frynaudour Chapelle Saint Jean Ville Plourivo lieuville 48.73505#-3.11132