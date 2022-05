LatinO’Garage fête son 5ème anniversaire Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

LatinO’Garage fête son 5ème anniversaire Orthez, 21 mai 2022, Orthez. LatinO’Garage fête son 5ème anniversaire Brasserie O’Garage 1 avenue du Président Kennedy Orthez

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 21:30:00 Brasserie O’Garage 1 avenue du Président Kennedy

Orthez Pyrénées-Atlantiques 80 EUR Salsa, rumba, reggaeton et autres danses latino.

Stages avec des professeurs, la plupart accessibles pour des débutants, quelques uns pour des danseurs avec un minimum de pratiques.

La soirée sera dansante pour mettre en application les apprentissages de la journée.

Trois shows avec des démonstrations de danseurs professionnels.

Restauration et cocktails. Brasserie O’Garage 1 avenue du Président Kennedy Orthez

