Latino Power : Raul Monsalve & Los Forajidos (+dj set) Le 360 Paris Music Factory, 18 mai 2023, Paris.

Le jeudi 18 mai 2023

de 20h00 à 01h00

.Tout public. payant

Early Birds : 8 €

Regular Birds : 10 €

Late Birds : 12 €

Latino Power est un voyage entrainant au cœur des sonorités dansantes et innovantes de la nouvelle scène latino-américaine.

Goutez à la potion énergique et groovy de Raul Monsalve et ses Forajidos entre rythmes afro-vénézuéliens, latin funk futuriste et afrobeat.

«Un tour de force dont l’instable formule alchimique parvient sans cesse à nous tenir les deux pieds sur la piste de transe. » – Libération

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/731492721997219/731492725330552 0147536867 communication@le360paris.com https://www.facebook.com/events/731492721997219/731492725330552 https://www.facebook.com/events/731492721997219/731492725330552 https://www.billetweb.fr/shop.php?event=latino-power-1-raul-monsalve-y-los-forajidos

360