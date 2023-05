Latino Power Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Latino Power Le 360 Paris Music Factory, 18 mai 2023, Paris. Du jeudi 18 mai 2023 au mardi 20 juin 2023 :

.Tout public. payant Concerts dans le restaurant : Early Birds : 8 € Regular Birds : 10 € Late Birds : 12 € Concerts dans la salle : Early Birds : 16 € Regular Birds : 18 € Late Birds : 20 € Latino Power est un voyage entrainant au cœur des sonorités dansantes et innovantes de la nouvelle scène latino-américaine. Les beaux jours arrivent au 360… De mai à juillet, retrouvez deux nouveaux RDVs ensoleillés avec le 360 Groove Club et Latino Power, entre concerts live et DJ sets, dans la salle de concert ou en format guinguette. Latino Power est un voyage entrainant au cœur des sonorités dansantes et innovantes de la nouvelle scène latino-américaine. Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris Contact : 0147536867 communication@le360paris.com https://www.facebook.com/events/731492721997219/731492725330552 https://www.facebook.com/events/731492721997219/731492725330552 https://linktr.ee/latinopower

