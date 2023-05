Latino Power #2 : Nkumba System (+dj set) Le 360 Paris Music Factory, 1 juin 2023, Paris.

Le jeudi 01 juin 2023

de 20h00 à 01h00

.Tout public. payant

Early Birds : 8 €

Regular Birds : 10 €

Late Birds : 12 €

Latino Power est un voyage entrainant au cœur des sonorités dansantes et innovantes de la nouvelle scène latino-américaine.

Découvrez l’univers fascinant des Nkumba System, qui sautille de la Colombie au Congo et délivre une fusion chaloupée et généreuse entre cumbia, makossa et currulao.

«Un voyage exaltant entre rythmes d’Afrique centrale et sonorités des caraïbes colombiennes» – Rolling Stone Magazine

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/731492721997219/731492725330552 0147536867 communication@le360paris.com https://www.billetweb.fr/shop.php?event=latino-power-2-nkumba-systeme

360