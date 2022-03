Latino club #1 Seignosse, 19 mars 2022, Seignosse.

Latino club #1 Le Tube – Seignosse Avenue des Arènes Seignosse

2022-03-19 – 2022-03-19

Seignosse Landes Seignosse

EUR 8 8 Le samedi 19 mars à 21h, l’Amérique latine s’invite sur la scène Club du Tube !

Le nouveau rendez-vous mensuel caliente du Tube ! Musique aux chaudes vibrations de l’Amérique latine et des Caraïbes avec, à chaque soirée, des danseurs et professeurs talentueux pour vous transmettre les pas et déhanchés les plus emblématiques : salsa, bachata, kizomba…

Pour cette première :

– Madeline Rodriguez, l’une des danseuses et professeurs les plus reconnues en France et dans le monde entier, viendra nous offrir son savoir-faire.

– Alain Rueda, diplômé de l’école des Arts à Santiago de Cuba, vous fera découvrir sa culture au travers de la Salsa Cubaine et autres danses populaires de Cuba.

Accompagnés d’un DJ, ils réchaufferont les cœurs et les corps avec des sets 100% latino.

19h30 ouverture des portes

Tarifs : 8€ ; 6€ en prévente.

Billetterie : www.le-tube-bourdaines.com

Le Tube Seignosse

Le Tube – Seignosse Avenue des Arènes Seignosse

