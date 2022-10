Latin’Apero, 27 novembre 2022, .

Latin’Apero



2022-11-27 18:00:00 – 2022-11-27 19:30:00

L’objectif de cette manifestation est de générer de nouvelles rencontres, et initier des gens à la danse. Une nouvelle petite activité pour donner aux salisiens et autres, en couple ou non et en famille l’envie de danser et de vivre un bon moment de plaisir autour d’un apéro.

