Latina Trip Party Breizh Pléneuf-Val-André, 3 juin 2022, Pléneuf-Val-André.

Latina Trip Party Breizh Pléneuf-Val-André

2022-06-03 – 2022-06-06

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Le Latina Trip Festival c’est un gros week-end de musique, cours de danse et fête sur la plage et/ou sur bateau ! Inscrivez-vous pour 1 ou plusieurs jours d’activité et de musique latine ! Pass avec ou sans hébergement…

Renseignement et inscription sur site internet et page facebook.

https://latinatrip.fr/

Pléneuf-Val-André

