Latina Trip Night Quessoy Quessoy Côtes d'Armor Destination Quessoy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quessoy

Latina Trip Night Quessoy, 17 décembre 2022, Quessoy Côtes d'Armor Destination Quessoy. Latina Trip Night Discothèque Top 80 Zone Artisanale Espérance Quessoy Côtes-d’Armor Zone Artisanale Espérance Discothèque Top 80

2022-12-17 21:00:00 – 2022-12-17 05:00:00

Zone Artisanale Espérance Discothèque Top 80

Quessoy

Côtes-d’Armor Quessoy 1 salle 2 ambiances ! Les amateurs de Salsa, Bachata, Kizomba retrouvez-nous dans une ambiance conviviale ! Pour ceux qui ne dansent pas le latino, venez découvrir les rythmes latino et danser sur au rythme des années 80s à 2000s ! Au programme de nombreuses animations : Rueda, kuduro, jérusalema, madison…

Programme :

21h-22h30 : Workshops de Salsa Évolutif

22h30 : Soirée SBK (Salsa, Bachata et Kizomba) & Années 80s 90s 2000s. +33 6 80 10 61 01 Zone Artisanale Espérance Discothèque Top 80 Quessoy

dernière mise à jour : 2022-12-14 par Côtes d’Armor Destination

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Quessoy Autres Lieu Quessoy Adresse Quessoy Côtes-d'Armor Côtes d'Armor Destination Zone Artisanale Espérance Discothèque Top 80 Ville Quessoy Côtes d'Armor Destination Quessoy lieuville Zone Artisanale Espérance Discothèque Top 80 Quessoy Departement Côtes-d'Armor

Quessoy Quessoy Côtes d'Armor Destination Quessoy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quessoy-cotes-darmor-destination-quessoy/

Latina Trip Night Quessoy 2022-12-17 was last modified: by Latina Trip Night Quessoy Quessoy 17 décembre 2022 Côtes-d’Armor Discothèque Top 80 Zone Artisanale Espérance Quessoy Côtes-d'Armor Côtes d'Armor Destination Quessoy Côtes-d'Armor Quessoy

Quessoy Côtes d'Armor Destination Quessoy Côtes-d'Armor