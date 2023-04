Sortie nocturne : vie et secrets des animaux nocturnes. hameau de La Celle, 31 mai 2023, Lathus-Saint-Rémy.

Au cours d’une balade dans un hameau, allons à la découverte de la faune nocturne et de ses différents représentants : chauve-souris, rapaces nocturnes, amphibiens, petits et grands mammifères….

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 22:00:00. .

hameau de La Celle lathus

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine



During a walk in a hamlet, let’s discover the nocturnal fauna and its different representatives: bats, nocturnal birds of prey, amphibians, small and large mammals?

Durante un paseo por una aldea, descubramos la fauna nocturna y sus diferentes representantes: murciélagos, rapaces nocturnas, anfibios, pequeños y grandes mamíferos..

Bei einem Spaziergang durch einen Weiler entdecken wir die nächtliche Fauna und ihre verschiedenen Vertreter: Fledermäuse, nachtaktive Raubvögel, Amphibien, kleine und große Säugetiere?

