Balade contée au Roc d’Enfer Lathus-Saint-rémy Lathus-Saint-Rémy, 4 décembre 2023, Lathus-Saint-Rémy.

Lathus-Saint-Rémy,Vienne

Découvrez l’histoire fascinante de notre planète lors de la balade contée au Roc d’Enfer le samedi 16 décembre à 14h.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Lathus-Saint-rémy Parking Roc d’Enfer

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the fascinating history of our planet during the Roc d’Enfer storytelling tour on Saturday December 16 at 2pm

Descubra la fascinante historia de nuestro planeta durante un paseo narrativo en el Roc d’Enfer el sábado 16 de diciembre a las 14:00 horas

Entdecken Sie die faszinierende Geschichte unseres Planeten bei einem Märchenspaziergang am Roc d’Enfer am Samstag, den 16. Dezember um 14 Uhr

Mise à jour le 2023-11-30 par ACAP