Cet évènement est passé Exposition A venir… L’ateul de Gaya, Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Exposition A venir… L’ateul de Gaya, Bordeaux, 30 novembre 2023, Bordeaux. Exposition A venir… 30 novembre – 3 décembre L’ateul de Gaya, Entrée libre. Exposition d’une sélection de sculptures, dessins et encres autour du corps et du coeur.

Echanges informels sur la valeur des émotions. La dernière création de l’artiste sera dévoilée lors du vernissage L’ateul de Gaya, 13, rue Teulère 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T21:00:00+01:00 exposition sculpture Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu L'ateul de Gaya, Adresse 13, rue Teulère 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville L'ateul de Gaya, Bordeaux latitude longitude 44.835728;-0.570168

L'ateul de Gaya, Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/