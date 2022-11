Laterna magica, 1 décembre 2022, .

Laterna magica



2022-12-01 – 2022-12-01

Adaptant le livre autobiographique Laterna Magica, avec vrais et faux souvenirs, du génial cinéaste suédois Ingmar Bergman, Delphine Lanza et Dorian Rossel rendent un vibrant hommage à l’art de l’homme disparu, et font un spectacle qui leur ressemble. Ils cherchent avec les acteurs à traduire, maintenant, sur le plateau comme au cinéma, une intensité particulière ; celle des mémoires de l’homme et de son œuvre, celle de leur mémoire de cinéphiles et d’artistes aussi, et c’est magnifique.

Un très long plan séquence avec le ciel d’orage et les nuages qui s’en vont.

