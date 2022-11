Laterna Magica Marseille, 2 décembre 2022, Marseille.

Laterna Magica

33 allée Léon Gambetta Studio Fotokino Marseille 13001 Studio Fotokino 33 allée Léon Gambetta

2022-12-02 – 2022-12-11

Studio Fotokino 33 allée Léon Gambetta

Marseille

13001

Chaque édition vous fait découvrir le travail de fabricants d’images fixes ou en mouvement, émergents ou majeurs, et tisse des liens insolites entre création contemporaine et patrimoine. Un moment de partage et de rencontres donc, entre enfants et adultes – avec l’ambition de combler les uns comme les autres – et entre arpenteurs de divers territoires de l’art, qui ici se retrouvent réunis par une idée ouverte et transversale de la création contemporaine.



Laterna magica, c’est depuis 2004 le rendez-vous des arts de l’image à Marseille, et alentours. Expositions, projections, spectacles, rencontres et ateliers prennent place dans une vingtaine de lieux complices.



Les dates de la 19e édition : du 2 au 11 décembre 2022.



Loin des trompettes et des paillettes, le festival Laterna magica a toujours voulu être un moment de rencontres et de partage à taille humaine. C’est donc avec beaucoup de joie que nous avons composé ce programme de dix jours de découvertes indisciplinées, du 2 au 11 décembre 2022.



Illustration, cinéma, graphisme, arts plastiques, design, édition… Ici, ces différentes pratiques, curieuses l’une de l’autre, se mêlent et dialoguent dans une constellation de lieux marseillais : SOMA, SISSI club, la brulerie Möka, la Réserve à Bulles, L’autoportrait, Solarium…



Comme les silhouettes de Saehan Parc sur l’affiche de cette 19e édition, nous espérons voir les votre fourmiller et gambader aux quatre coins de la ville pour découvrir, par petits bouts, toute la richesse de la création contemporaine.



La programmation sera annoncée bientôt !

Laterna magica, c’est depuis 2004 le rendez-vous des arts de l’image à Marseille, et alentours. Expositions, projections, spectacles, rencontres et ateliers prennent place dans une vingtaine de lieux complices.

https://fotokino.org/laternamagica/

Studio Fotokino 33 allée Léon Gambetta Marseille

dernière mise à jour : 2022-11-08 par