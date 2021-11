Laterna magica Caen, 23 novembre 2021, Caen.

Laterna magica Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

2021-11-23 20:00:00 – 2021-11-23 21:25:00 Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc

Caen Calvados

Dorian Rossel aime à porter sur scène des textes non destinés au théâtre initialement. Cette fois-ci, il réinvente pour le plateau les mémoires du cinéaste suédois Ingmar Bergman.

Une fausse autobiographie où ce dernier trace un autoportrait sans complaisance, entre souvenirs et exutoire psychanalytique. Réinventant son histoire par le biais du cinéma, il se l’approprie enfin.

Dorian Rossel nous transporte dans les rouages et les profondeurs de l’esprit du cinéaste qui fut aussi homme de théâtre et directeur d’opéra en Suède. Personnages et figures allégoriques nous convient parmi ses souvenirs. Le décor minimaliste – un drap, une lampe, une plante et un panneau de carton – se fait aussi bien chambre d’écho que chambre noire. Cette « laterna magica » devient l’écran de toutes les projections mentales et cinématographiques. Dorian Rossel réussit ainsi habilement à nous montrer combien vie et œuvre sont étroitement entrelacées dans le parcours d’Ingmar Bergman.



Une programmation du théâtre de Caen pour et avec le soutien du Festival Les Boréales.

