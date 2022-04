Later. release party + Motel Club Le Hasard Ludique, 5 mai 2022, Paris.

Le jeudi 05 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant prévente : 10€*

Théo (22 ans) joue du piano, Paul (21 ans) de la guitare et de la basse, Noah (22 ans) est à la prod, et Charles-Marie (22 ans) chante. Ce quatuor du 9ᵉ arrondissement de Paris, amis d’enfance ou amis d’amis, devient en 2019, Later.

Influencé par le funk, la pop et le jazz, Later. cherche à faire voyager son public là où tout est plus doux, plus serein, loin de l’effervescence quotidienne, un monde dans lequel se fondent rêve et réalité.

En mars 2019, le groupe se fait repérer par Kitsuné Musique, grâce qui ils sortent leur premier single, « L.Y.E ». Chez Cookie Records, ils signent deux EPs, qu’ils produisent dans leur home studio à Pigalle. Un an seulement après leurs débuts, Bon Entendeur leur propose de sortir « Get up! » à l’occasion de leur toute première compilation. Ils collaborent ensuite avec l’étoile montante du rap James the Prophet qui pose ses vers sur « Highway 10 », titre partagé sur Twitter par l’astronaute Thomas Pesquet.

Ils cloturent l’année 2021 avec un concert sold out à la Boule Noire avant de retourner en studio pour se remettre à composer. Début 2022, le JT de France 2 les présente comme la relève des Daft Punk dans un sujet sur le duo mythique français.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)



Later