du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Ateliers du 25. Entrée libre, 20 personnes maximum.

Découverte d’atelier d’artiste peignant sur cartes marines et papiers anciens. Les Ateliers du 25. 25, cours d’Estienne d’Orves 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:30:00

