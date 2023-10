PERMANENCE COMPOSTAGE L’Atelier, Université populaire Grande-Synthe, 7 novembre 2023, Grande-Synthe.

PERMANENCE COMPOSTAGE Mardi 7 novembre, 17h30 L’Atelier, Université populaire Sur inscription à l’Atelier, Université populaire – Gratuit

Le compostage permet d’obtenir à partir de déchets organiques (tonte, taille de haie, épluchures, cartons et papiers non imprimés…) un engrais naturel et gratuit d’excellente qualité.

L’Atelier, Université populaire 156 Av. de Petite-Synthe 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328291763 http://www.ville-grande-synthe.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 29 17 63 »}, {« type »: « email », « value »: « latelier@ville-grande-synthe.fr »}] L’Université populaire, un lieu de démocratie participative et de réflexion citoyenne

Nourris d’une culture et d’informations véhiculées à dessein par le système économique dominant avec la puissance des moyens audiovisuels actuels, les citoyens doivent trouver d’autres lieux de connaissance pour entendre et comparer des systèmes de pensée différents. C’est dans cet esprit que la Ville de Grande-Synthe a créé son Université populaire car “Comprendre, c’est rendre la lutte possible” R.Aubrac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T17:30:00+01:00 – 2023-11-07T19:00:00+01:00

