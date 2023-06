Découverte d’un atelier d’Horlogerie et d’une horloge monumentale de clocher L’Atelier Un Amour de Bijou Chambéry Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

Savoie Découverte d’un atelier d’Horlogerie et d’une horloge monumentale de clocher L’Atelier Un Amour de Bijou Chambéry, 16 septembre 2023, Chambéry. Découverte d’un atelier d’Horlogerie et d’une horloge monumentale de clocher Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 L’Atelier Un Amour de Bijou Sur inscription, Gratuit. Partez à la découverte de l’horlogerie en prenant place à l’établi pour une séance d’initiation horlogère. Vous avez toujours rêvé de voir de très près ce qu’il se passe dans un mouvement de montre, et même de vous essayer au métier d’horloger ? L’initiation est dispensée par notre horloger en chef Rémi et deux apprentis Horlogers.

Au programme :

Dans une ambiance conviviale, cette véritable immersion dans le monde minutieux de l’horlogerie, vous permettra de :

– Découvrir comment identifier les différents composants d’un mouvement mécanique.

– Aborder des notions indispensables de l’histoire du temps,

– Parcourir différentes techniques de révision,

– Démontage et remontage d’un mouvement mécanique école. Découverte d’une pendule monumentale de clocher. Explication du fonctionnement et des pièces principales. L’Atelier Un Amour de Bijou 6 RUE METROPOLE 73000 CHAMBERY Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 09 88 55 65 90 https://www.atelierdelamontre.com/ [{« type »: « email », « value »: « chambery@unamourdebijou.com »}] Dans un bâtiment classé du 16e siècle, nous effectuons toutes réparations, rénovations et restaurations de pendules, horloges, réveils et montres. Un travail qui n’a pas changé depuis 200 ans. Parking Curial à 5 minutes à pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

