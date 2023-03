L’ATELIER à TOUL – Espace partagé aux activités artisanales plurielles – L’ATELIER, 1 avril 2023, Toul.

Dans un espace partagé insolite de 1000m2 imaginé et mis en place par la mairie de Toul en 2020, L’ATELIER accueille des activités plurielles. Ici, on sublime un quotidien utile et poétique: Les céramiques fonctionnelles et décalées de MGX Céramique, les compositions florales bravant l’éternité de Fleurs en Vadrouille, la seconde jeunesse de meubles fatigués de Ma Petite Recyclerie, des petits vitraux volants de la verrière Aline Thibault, des kalimbas et flûtes aux sonorités malicieuses de l’Atelier Malopelli, des canopées et horizons lointains à portée de main du créateur verrier Antonio Cos ou encore des abat-jour de l’Atelier Artabalo qui enlèveront vos zones d’ombre. Au programme: Créations et démonstrations de ces différents savoir faire.

L’ATELIER 146 rue Pierre-Aimé Bouge 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/latelierespacedecreationtoul/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T13:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

tiers-lieu espace partagé

cos.a