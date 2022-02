L’atelier taille de la vigne Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Chinon Indre-et-Loire Chinon 25 25 EUR Le principe ? Tout bon millésime commence par la taille. Cette étape incontournable des travaux à la vigne s’effectue de décembre à mars. Après une présentation du domaine faite au coeur du village de Saint-Louans, participez à la taille en apprenant les base théorique , avant la mise en pratique ! Nous finirons cet atelier par une présentation des autres étapes culturales et un passage en cave pour découvrir nos vinifications et déguster nos vins. Le principe ? Tout bon millésime commence par la taille. Cette étape incontournable des travaux à la vigne s’effectue de décembre à mars. Participez à la taille en apprenant les base théorique , avant la mise en pratique ! Découverte suivie d’une dégustation de vins. vincent@pb-couly.com +33 7 66 19 35 76 https://pb-couly.com/nos-evenements/ Le principe ? Tout bon millésime commence par la taille. Cette étape incontournable des travaux à la vigne s’effectue de décembre à mars. Après une présentation du domaine faite au coeur du village de Saint-Louans, participez à la taille en apprenant les base théorique , avant la mise en pratique ! Nous finirons cet atelier par une présentation des autres étapes culturales et un passage en cave pour découvrir nos vinifications et déguster nos vins. CHANEL KHOEL

