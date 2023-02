La tête dans les étoiles L’Atelier sous les Etoiles, 1 avril 2023, Charleville-Mézières.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, je serai heureux de vous accueillir dans mon Atelier sous les Étoiles.

La vitrine a été refaçonnée en septembre 2017, à partir de mes croquis, pour lui donner une allure de local à l’ancienne tout en respectant les normes de sécurité et d’isolation nécessaires. Cet espace d’environ 50 m² sert d’atelier et de galerie d’exposition.

La visite de l’atelier commencera par la projection d’un DVD de 20 minutes présentant la réalisation d’une gravure à l’eau-forte, intitulé « Jour de Fêtes ». Puis, je vous présenterai les différentes techniques de gravure en taille-douce que je pratique : eau-forte, aquatinte et pointe-sèche. D’autres techniques seront également évoquées : burin, manière noire, gravure au sucre, vernis mou…

J’imprimerai quelques estampes car c’est toujours un moment magique, la naissance d’une gravure ! D’ailleurs, vous serez invités à tourner le volant de la presse en privilégiant les enfants qui vous auront accompagnés.

La visite se déroulera, comme toujours, dans une ambiance conviviale et pleine d’entrain. Certains, parmi vous, ont déjà franchi le seuil de mon atelier et c’est avec plaisir que je les retrouverai.

Je me réjouis de vous faire découvrir mon petit espace où le temps semble s’arrêter…

