Exposition : GRAVE HEUREUSE L’Atelier Royère-de-Vassivière, 19 novembre 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

GRAVE HEUREUSE

Une exposition de Babé

On vous en dira plus très prochainement…

Vernissage le dimanche 19 novembre à 16h

Exposition à l’Atelier, place de la Mayade, 23460 Royère de Vassivière

Entrée libre.

2023-11-19 fin : 2023-12-31 . .

L’Atelier Place de la Mayade

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



GRAVE HEUREUSE

An exhibition by Babé

We’ll tell you more very soon…

Opening on Sunday, November 19 at 4pm

Exhibition at l’Atelier, place de la Mayade, 23460 Royère de Vassivière

Free admission

GRAVE HEUREUSE

Una exposición de Babé

Muy pronto te contaremos más…

Inauguración el domingo 19 de noviembre a las 16.00 h

Exposición en l’Atelier, place de la Mayade, 23460 Royère de Vassivière

Entrada gratuita

GRAVE HEUREUSE

Eine Ausstellung von Babé

Wir werden Ihnen in Kürze mehr darüber erzählen …

Vernissage am Sonntag, den 19. November um 16 Uhr

Ausstellung im Atelier, place de la Mayade, 23460 Royère de Vassivière

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-09 par Creuse Tourisme