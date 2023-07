L’Atelier fête ses 20 ans ! L’atelier Royère-de-Vassivière, 1 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Alors oui, 20 ans, ça nous rajeunit pas… Mais 20 ans quand même, ça se fête !

Au programme :

Une marche Xi Gong le matin

11h : Marcel et Claude (Duo de portés acrobatiques tout-terrain, 30min) proposé par la Scène Nationale d’Aubusson

12h : Repas partagé sur la place de la Mayade (on installe la plancha, apportez vos spécialités, salades, marinades et desserts)

15h30 : défilé des nouveautés de la Boutique

Stand de sérigraphie avec les Michelines

Puis à l’heure de l’apéro :

Food Trucks dans le jardin de pour se restaurer

19h : concert de Jeff Zima (Blues)

21h30 et + : Concerts

Mabreuch (wackie funky stuff)

Edukation Nationale (duo électrocash).

2023-07-01 fin : 2023-07-01 22:00:00. .

L’atelier Place de la Mayade

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



So yes, 20 years isn’t getting any younger… But 20 years is something to celebrate!

On the program:

Xi Gong walk in the morning

11 a.m.: Marcel et Claude (Duo de portés acrobatiques tout-terrain, 30min) proposed by Scène Nationale d’Aubusson

12pm: Shared meal on the Place de la Mayade (we’ll set up the plancha, so bring your own specialties, salads, marinades and desserts)

3:30pm: Boutique novelties parade

Screen-printing stand with the Michelines

Then at aperitif time :

Food Trucks in the garden for refreshments

7pm: Jeff Zima concert (Blues)

9:30 p.m. and more: Concerts by

Mabreuch (wackie funky stuff)

Edukation Nationale (electrocash duo)

Así que sí, 20 años no es rejuvenecer… Pero 20 años siguen siendo algo que celebrar

En el programa:

Paseo Xi Gong por la mañana

11.00 h: Marcel et Claude (Dúo de acrobacias todo terreno, 30 min) presentado por la Scène Nationale d’Aubusson

12.00 h: Comida compartida en la plaza de la Mayade (prepararemos la plancha, así que traiga sus propias especialidades, ensaladas, escabeches y postres)

15.30 h: Desfile de las novedades de la Boutique

Stand de serigrafía con los Michelines

A continuación, a la hora del aperitivo

Food Trucks en el jardín para refrescarse

19.00 h: Concierto de Jeff Zima (Blues)

21.30 h y más: Conciertos

Mabreuch (wackie funky)

Edukation Nationale (dúo de electrocash)

Also ja, 20 Jahre machen uns nicht jünger… Aber 20 Jahre sind immer noch ein Grund zum Feiern!

Auf dem Programm stehen:

Ein Xi Gong Spaziergang am Morgen

11 Uhr: Marcel und Claude (Duo aus geländegängigen akrobatischen Hebefiguren, 30min), vorgeschlagen von der Scène Nationale d’Aubusson

12 Uhr: Gemeinsames Essen auf dem Place de la Mayade (wir stellen die Plancha auf, bringen Sie Ihre Spezialitäten, Salate, Marinaden und Desserts mit)

15.30 Uhr: Parade der Neuheiten aus der Boutique

Siebdruckstand mit den Michelines

Dann zur Aperitifzeit :

Food Trucks im Garten von für das leibliche Wohl

19.00 Uhr: Konzert von Jeff Zima (Blues)

21.30 Uhr und +: Konzerte

Mabreuch (wackie funky stuff)

Edukation Nationale (Elektrocash-Duo)

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Lac de Vassivière