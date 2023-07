Marcel.le & Claude L’atelier Royère-de-Vassivière, 1 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Marcel.le & Claude Samedi 1 juillet, 11h00 L’atelier entrée libre sur reservation

Une aventure à vélo à travers le plateau de Millevaches – été 2023

Marcel·le & Claude Bike tour est un voyage artistique et cycliste ! Une aventure qui mêle spectacle, rencontre, cirque, dessin, atelier, fête et récit.

Un mois de voyage, plusieurs centaines de kilomètres, trois artistes et une médiatrice sur leurs montures magiques pour dix étapes, à la rencontre des gens et des paysages du plateau des Millevaches.

Dans un circuit dont les distances ne dépassent pas 50 kms ralliés à vélo, l’équipe voyageuse propose à chaque étape une représentation du spectacle Marcel·le & Claude, des ateliers cirque & dessins et des rencontres avec les habitant·es.

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres, une rêverie pastorale, un acte physique tendre et dépouillé.

Imaginez ce que font les chevaux dans leur pré quand personne n’est là pour les observer ?

Traversé·e·s par leur animalité, Marcel·le et Claude se livrent à un corps à corps acrobatique à la fois doux et périlleux, se reniflent, s’envoient en l’air, se grognent, chantent et s’aiment.

L'atelier place de la Mayade, 23460 Royère de Vassivière Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine Bar restaurant, concerts, expos, boutique…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T11:00:00+02:00 – 2023-07-01T11:30:00+02:00

©TJL